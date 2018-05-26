Массимо Каррера: "Я счастлив в Москве"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что ему нравится жить в Москве. Он также заявил о том, что хочет вернуть красно-белым победный дух.

– Ностальгия по Италии? Нет, я счастлив в Москве – цитирует 54-летнего специалиста calcionapoli24. – Болельщики любят меня, вместе с ними мы постараемся построить что-то важное на долгие годы. Мы хотим вернуть "Спартаку" победный дух 90-х годов, когда команда постоянно побеждала во внутреннем первенстве и хорошо выступала в Европе.

Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. Под его руководством команда выиграла премьер-лигу и суперкубок России.