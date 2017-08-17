Массимо Каррера: "Я никого не увольнял, в том числе и водителя автобуса"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что у него нет проблем с руководством, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам итальянца, он никого не увольнял из клуба.

– У меня нет проблем с руководством! Я никого не увольнял. В том числе водителя автобуса – сам узнал об этом из новостей. И я не менял штаб. Просто привел пару людей,чтобы они помогали тем, кто был. Раньше нас было маловато.

Матч 7-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" перед матчем с "Локо". Live из Тарасовки