Массимо Каррера: "Я никогда не стану футбольным экспертом или комментатором"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что не хочет быть комментатором в будущем.

- У вас много свободного времени сейчас. Не хотите уйти в футбольные аналитики?

- Нет, этого никогда не произойдет. Мне слишком нравится футбол. Судить о других никогда не нравилось. Предпочитаю либо болеть, либо тренировать. Но не комментировать. (Дмитрий Зеленов)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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