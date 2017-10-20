Массимо Каррера: "Я не радуюсь поражениям российских клубов в еврокубках"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что тактическая схема команды зависит от стиля игры предстоящего соперника. Специалист подчеркнул, что красно-белые не смотрят за выступлениями оппонентов по чемпионату России.

– Схема с четырьмя защитниками стала уже базовой для "Спартака"?

– Все зависит от соперника. С "Ливерпулем" подходит лучше одна схема, с "Бенфикой" – другая. Так что о какой-то приоритетной я бы не говорил.

– "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу", ЦСКА слабо выглядит в Лиге чемпионов. "Спартаку" это придает дополнительных сил?

– Мы не смотрим за соперниками. А поражениям российских клубов в еврокубках я не радуюсь. (Филипп ПАПЕНКОВ)