Массимо Каррера: "Я играю ради победы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что всегда стремится к вершине и никогда не довольствуется вторым местом.

- У вас было мысли о том, что в какой-то момент не управляете командой?

- Нет. Может быть, это проблема ее менталитета - нет амбиций быть первыми, хотеть побеждать. Как на индивидуальном уровне, так и на командном.

- У вас есть эти амбиции?

- Конечно, есть. Единственное, чего не могу - сам выйти на поле. Но стараюсь передать амбиции команде, сделать все по-максимуму, чтобы дать результат. Я не довольствуюсь вторым местом или полуфиналом. Играю ради победы. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Массимо Карреры.