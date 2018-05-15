12:40 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Я играю ради победы"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что всегда стремится к вершине и никогда не довольствуется вторым местом. 

- У вас было мысли о том, что в какой-то момент не управляете командой?

- Нет. Может быть, это проблема ее менталитета - нет амбиций быть первыми, хотеть побеждать. Как на индивидуальном уровне, так и на командном.

- У вас есть эти амбиции?

- Конечно, есть. Единственное, чего не могу - сам выйти на поле. Но стараюсь передать амбиции команде, сделать все по-максимуму, чтобы дать результат. Я не довольствуюсь вторым местом или полуфиналом. Играю ради победы. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Массимо Карреры.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kasymus

Ты плохо играешь. Побед нет вообще

12:56

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