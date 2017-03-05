Массимо Каррера: "Я доволен Ещенко. Он не нападающий, не должен забивать голы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2) заявил, что соперник смог создать два серьезных эпизода по ходу матча, сообщает из Краснодара спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Идущий на первом месте "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков, ЦСКА – на 8. "Краснодар" занимает четвертую строчку.

– Игра "Спартака" распадалась на активные и пассивные фазы. Это происходило из-за "Краснодара"?

– "Краснодар" очень опасен при контратаках. Мы должны были атаковать так, как планировали, но с учетом действий "Краснодара".

– Как считаете, правильно ли вел себя "Спартак" в те периоды, когда вел в счете?

– Я думаю, да. Было два эпизода у "Краснодара" – наш автогол и пенальти. А так мы действовали хорошо на поле.

– Ещенко был словно не в своей тарелке. Это так?

– При первом голе нам немного не повезло. Я доволен Ещенко. Он не нападающий, не должен забивать голы, он должен обороняться. Может, должен улучшить свои навесы.

"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью