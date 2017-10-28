Массимо Каррера: "Я должен всегда искать виновных?"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2) отметил, что его подопечные проигрывают борьбу на втором этаже из-за индивидуальных ошибок и невысокого роста.

– Кто проиграл борьбу на угловом – Фернанду?

– Я должен всегда искать виновных?

– Хорошо, а отчего вообще неуверенность при стандартах?

– Это могут быть индивидуальные ошибки, но сказывается еще и невысокий рост наших игроков. Поэтому иногда проигрываем второй этаж.

– Вы забили из центральной зоны. Была установка давить через центр?

– Нет, не было. Гол Фернанду – такое нельзя подготовить на тренировке. Мы готовились совсем по-другому и не собирались давить через центр. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)​