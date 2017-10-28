21:22 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Я должен всегда искать виновных?"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2) отметил, что его подопечные проигрывают борьбу на втором этаже из-за индивидуальных ошибок и невысокого роста.

 
Сегодня. Ростов-на-Дону. &quot;Ростов&quot; - &quot;Спартак&quot; - 2:2. 20-я минута. Алексей ИОНОВ (№12) только что открыл счет."Ростов" - "Спартак". Все голы. Как забивали, кто виноват

– Кто проиграл борьбу на угловом – Фернанду?

– Я должен всегда искать виновных?

– Хорошо, а отчего вообще неуверенность при стандартах?

– Это могут быть индивидуальные ошибки, но сказывается еще и невысокий рост наших игроков. Поэтому иногда проигрываем второй этаж.

– Вы забили из центральной зоны. Была установка давить через центр?

– Нет, не было. Гол Фернанду – такое нельзя подготовить на тренировке. Мы готовились совсем по-другому и не собирались давить через центр. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)​

Ростов - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЗ+

Причем тут Фернанду??? Видно же что Петкович проиграл.

21:47

avics

Бля... извиняюсь за... но просто надоели эти псевдоэксперты... как на спортивный сайт проникли эта желтая пресса... ну почему нет нормальных вопросов к тренерам... в конце концов... вы нарветесь... у меня лично уже нет желания читать ваши .... материалы

21:47

футбол>2018

Какой прекрасный тур!!!Провал Гончаренко, Карьеры и Слуцкера!!!Дело за Локо и Динамо!!!

21:32