Массимо Каррера: "Я должен всегда искать виновных?"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2) отметил, что его подопечные проигрывают борьбу на втором этаже из-за индивидуальных ошибок и невысокого роста.
– Кто проиграл борьбу на угловом – Фернанду?
– Я должен всегда искать виновных?
– Хорошо, а отчего вообще неуверенность при стандартах?
– Это могут быть индивидуальные ошибки, но сказывается еще и невысокий рост наших игроков. Поэтому иногда проигрываем второй этаж.
– Вы забили из центральной зоны. Была установка давить через центр?
– Нет, не было. Гол Фернанду – такое нельзя подготовить на тренировке. Мы готовились совсем по-другому и не собирались давить через центр. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
ЗЗ+
Причем тут Фернанду??? Видно же что Петкович проиграл.
21:47
avics
Бля... извиняюсь за... но просто надоели эти псевдоэксперты... как на спортивный сайт проникли эта желтая пресса... ну почему нет нормальных вопросов к тренерам... в конце концов... вы нарветесь... у меня лично уже нет желания читать ваши .... материалы
21:47
футбол>2018
Какой прекрасный тур!!!Провал Гончаренко, Карьеры и Слуцкера!!!Дело за Локо и Динамо!!!
21:32