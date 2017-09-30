Массимо Каррера: "Выиграть матч против "Урала" очень важно для "Спартака", нужно выйти на поле и отдать все силы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что ожидает тяжелую встречу. Он также добавил, что молодые игроки должны играть тогда, когда команда испытывает меньшее давление.

– Знаем, что будет тяжелый матч, "Урал" – хорошая команда, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Мы должны выйти на поле и отдать все силы. Выиграть этот матч для нас очень важно. Нужно ли менять схему игры? Все футболисты нашей команды играют на одном уровне.

Есть и молодые, которых мы берем с собой, но надо иметь терпение и дать им вырасти. И позволять им играть, когда команда испытывает меньшее давление.

Трансляция матча "Спартак" – "Урал"