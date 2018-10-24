Массимо Каррера: "Всегда работал в интересах "Спартака", ни в коем случае не против"

Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве прокомментировал свою отставку и заявление организованных болельщиков.

- Вы многое сказали о болельщиках. "Фратрия" жестко ответило клубу по вашей отставке. Как вы отнеслись к заявлению фанатов?

- Мне очень приятно, что меня уважают болельщики. Я делал свою работу, старался вкладывать свое сердце в "Спартак". Я всегда работал в интересах "Спартака", ни в коем случае не против. Я надеюсь, что своими эмоциями я отплатил хотя бы частично их поддержку. Я всегда стараюсь быть самим собой и оставить хорошую память, где бы я ни работал. (Александр Рогулев)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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