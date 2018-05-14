Массимо Каррера: "Возможно, "Спартак" победил слишком рано"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что клубу оказалось не под силу подтвердить статус чемпиона России. После завоевания чемпионского титула в 2017 году красно-белые в сезоне-2017/18 заняли только третье место.

– Цель всегда – победа, - сказал Каррера. - Естественно, выиграть Лигу чемпионов невозможно. Цели в России для "Спартака" – взять титул в чемпионате и выиграть Кубок.

– Но "Спартак" 16 лет не брал титулов и у него нет этой спортивной злости, менталитета победителей. Что, кроме статуса клуба, давало основания на претензии выигрыша всех трех трофеев?

– Потому что так должно быть, нужны цели. Возможно, мы победили слишком рано, и команда не была готова к таким победам. Потом для игрока, который не привык к такому давлению, становится все сложнее и сложнее. Одно дело – играть по принципу "будь что будет" и другое – иметь статус фаворита, когда нужно побеждать во что бы то ни стало. В прошлом году во многих матчах мы побеждали на последних минутах – может быть, где-то ошибались, плохо играли. Но главное – побеждали, и об игре все забывали. Но когда ты не готов побеждать во что бы то ни стало, теряется связь с реальностью – человек начинает думать "вот я победил, и надо будет приложить чуть-чуть усилий, чтобы снова это сделать". Но на самом деле это не так. В футболе никто ничего не дарит. (Сергей ЕГОРОВ)

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