Массимо Каррера: "Восстановление Зобнина идет лучше, чем мы думали"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассчитывает, что полузащитник Роман Зобнин​ вернется на поле в ноябре. Восстановление полузащитника красно-белых, получившего травму в матче сборной России против Венгрии (3:0) в июне, идет хорошими темпами.

– Зоба – просто молодец, - приводит "Матч ТВ" слова Карреры. - Его восстановление идет очень хорошими темпами. Лучше, чем мы думали. Он рвется в бой, но надо понимать, что у него была тяжелая травма. И нам ни в коем случае нельзя рисковать его здоровьем, нельзя форсировать возвращение в строй, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле. Именно этим мы и занимаемся. Так что не надо думать, что Зоба сыграет в ближайших матчах.

– Когда вы рассчитываете увидеть его на поле в официальных матчах?

– Думаю, что на сегодня речь может идти о ноябре. О матчах, которые состоятся после паузы в чемпионате России. Но давайте все-таки не будем пока забегать так далеко вперед, а просто пожелаем Зобнину поскорее вернуться в строй и больше не получать таких травм. То же самое касается и других ребят.