04:55 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Верю, что скоро Педро Роша покажет себя"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Педро Роша может раскрыть свой потенциал уже весной. Бразилец в этом сезоне провел 10 матчей в составе красно-белых и забил 1 гол.

- Жду прогресса и от Педро Роши. Отличный парень, талантливый футболист, серьезный профессионал, - заявил Каррера. - Но, как и многим южноамериканцам, ему потребовалось время на адаптацию. В отличие от других наших бразильцев, он приехал не транзитом через Европу, а напрямую. Это непросто. Верю, что очень скоро Роша покажет себя.

– Очень скоро – это когда?

– Да хотя бы весной! Игрок уже привык к нашим требованиям, тренировкам, особенностям российского футбола. Пора проявлять себя.

– Когда вы брали Рошу, понимали, что потребуется время на адаптацию?

– Разумеется. Изначально трансфер задумывался как покупка на будущее. Когда Роша адаптируется, он принесет "Спартаку" много пользы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полная версия интервью Массимо Карреры

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