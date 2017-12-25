Массимо Каррера: "Верю, что скоро Педро Роша покажет себя"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Педро Роша может раскрыть свой потенциал уже весной. Бразилец в этом сезоне провел 10 матчей в составе красно-белых и забил 1 гол.

- Жду прогресса и от Педро Роши. Отличный парень, талантливый футболист, серьезный профессионал, - заявил Каррера. - Но, как и многим южноамериканцам, ему потребовалось время на адаптацию. В отличие от других наших бразильцев, он приехал не транзитом через Европу, а напрямую. Это непросто. Верю, что очень скоро Роша покажет себя.

– Очень скоро – это когда?

– Да хотя бы весной! Игрок уже привык к нашим требованиям, тренировкам, особенностям российского футбола. Пора проявлять себя.

– Когда вы брали Рошу, понимали, что потребуется время на адаптацию?

– Разумеется. Изначально трансфер задумывался как покупка на будущее. Когда Роша адаптируется, он принесет "Спартаку" много пользы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полная версия интервью Массимо Карреры