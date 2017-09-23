Массимо Каррера: "В зимнее трансферное окно будем думать, как исправить летние недоработки"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что команде нужны еще игроки, информирует ТАСС. Специалист подчеркнул, что был готов отпустить из команды защитника Сердара Таски.

– Какой будет селекционная работа зимой?

– Будем думать над тем, как исправить летние недоработки, как лучше выстроить работу на трансферном рынке. Летом нам нужно было усиление – и численное, и качественное. Нам был нужен состав, который смог бы успешно играть в трех турнирах – чемпионате и Кубке России, Лиге чемпионов, которая очень важна для клуба. Конечно, мне нужны еще игроки. К примеру, слева в защите, по сути, у нас может сыграть только Дмитрий Комбаров, его могут заменить другие игроки, но это будут не их позиции.

– В августе вы сказали, что Эсекиэля Гарая предпочли бы Луану. В "Спартаке" в итоге не оказалось ни того, ни другого. Как считаете, те ваши слова на пресс-конференции повлияли на ход переговоров?

– Нам были нужны защитник и нападающий. Тогда я не знал, останется ли в "Спартаке" Таски, и назвал Гарая. При этом тогда мне не предложили выбрать из двух игроков одной позиции, мне предложили выбор между защитником и игроком атаки, поэтому я назвал аргентинца.

– Когда стало ясно, что нового защитника у "Спартака" не будет, вы просили Таски остаться?

– Я беседовал и с руководством, и с Таски. Я говорил, что если он хочет уйти, то я не буду этому препятствовать. Таски душой со "Спартаком", он не хотел уходить. Существует вероятность, при которой Таски продлит контракт с клубом.