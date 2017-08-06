Массимо Каррера: "В жизни бывают вещи и пострашнее трансферной кампании "Зенита"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "Р-Спорт" в преддверии матча 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" не напуган трансферной кампанией сине-бело-голубых.
По его словам, в жизни есть более страшные вещи. Напомним, что во время летнего трансферного состав команды пополнили 10 футболистов.
– "Зенит" проводит столь громкую трансферную кампанию, что она может наводить ужас на соперников. Вот вам не страшно? – вопрос Каррере.
– Мне нет (смеется). В жизни бывают вещи и пострашнее... А если серьезно, то надо понимать, что в "Зенит" пришло новое руководство, которое на фоне двух последних сезонов, где команда занимала третье место, хочет сделать серьезный прорыв и вернуть себе титул. Для этого взяли такого тренера, как Роберто, а под него собирают новых игроков.
Если угодно, можем провести определенную параллель с сегодняшним "Миланом", куда пришли новые хозяева. Монтелла, правда, сохранил свой пост с прошлого сезона, но вот новых игроков уже набралось почти на стартовый состав. Так что, пример нынешнего "Зенита" вовсе не уникален.
Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Valeri
Однако, полный облом у голосовавших за победу "Спартака". У Манчини команда готова лучше. Одни Кокорин с Кузяевым чего стоят!
21:59 6 августа
Веравалер
Браво, синьор Массимо! )))))))))))
14:55 6 августа
Platinum1991
А вот и вещи ПОСТРАШНЕЕ! Федун СТРАЩАЕТ всех спартаковским СВЕЖАЧКОМ! Каррера ВЫДАЛ большую тайну Федуна! Встреча приобретает дополнительный интерес, так как Зенит, составители календаря, ЗАДВИНУЛИ на спартаковского свежачка по просьбам лукойловских "трудящихся"! На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов! Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак! Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка! Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса! В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!! А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!! Вот вам и разгадка календарных и судейских финтов Федуна!!! А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!! А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!! До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно! Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!! Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен! Зенит, составители календаря, по просьбам лукойловских "трудящихся"!!!, ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ! Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов! Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!! Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!! Вы скажете: - "Мелочи???" Нет! Это не мелочи!!! На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов! Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса! Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто им ЩЕДРО за это платит! А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!! Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
14:54 6 августа