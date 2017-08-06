Массимо Каррера: "В жизни бывают вещи и пострашнее трансферной кампании "Зенита"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "Р-Спорт" в преддверии матча 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" не напуган трансферной кампанией сине-бело-голубых.

По его словам, в жизни есть более страшные вещи. Напомним, что во время летнего трансферного состав команды пополнили 10 футболистов.

– "Зенит" проводит столь громкую трансферную кампанию, что она может наводить ужас на соперников. Вот вам не страшно? – вопрос Каррере.

– Мне нет (смеется). В жизни бывают вещи и пострашнее... А если серьезно, то надо понимать, что в "Зенит" пришло новое руководство, которое на фоне двух последних сезонов, где команда занимала третье место, хочет сделать серьезный прорыв и вернуть себе титул. Для этого взяли такого тренера, как Роберто, а под него собирают новых игроков.

Если угодно, можем провести определенную параллель с сегодняшним "Миланом", куда пришли новые хозяева. Монтелла, правда, сохранил свой пост с прошлого сезона, но вот новых игроков уже набралось почти на стартовый состав. Так что, пример нынешнего "Зенита" вовсе не уникален.

Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.