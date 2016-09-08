Массимо Каррера: "В "Ювентусе" проигрывали дерби, но побеждали в чемпионате"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что в команде нет незаменимых. По словам итальянца в дерби важно побеждать, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Расскажите о самом памятном дерби в вашей жизни.

– Когда играли с "Ювентусом" и проигрывали дерби, то выигрывали чемпионаты. Дерби – особенные матчи, здесь ничего не важно, кроме победы.

– Уже знаете стартовый состав на "Локомотив"? За сколько времени до игры вы его определяете?

– Знаю. Уже есть идеи. Не смог попробовать некоторые моменты на тренировке, потому что часть игроков была в сборной. Фундамент следующей игры в голове есть.

– Головной боли отсутствие Фернанду и Ещенко доставило?

– Это важные игроки для нас. У нас есть другие, которые заменят и сыграют не хуже. Все полезны, нет незаменимых. Если хочешь побеждать, нужны все.