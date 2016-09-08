18:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "В "Ювентусе" проигрывали дерби, но побеждали в чемпионате"

0
0
0
2

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что в команде нет незаменимых. По словам итальянца в дерби важно побеждать, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Расскажите о самом памятном дерби в вашей жизни.

– Когда играли с "Ювентусом" и проигрывали дерби, то выигрывали чемпионаты. Дерби – особенные матчи, здесь ничего не важно, кроме победы.

– Уже знаете стартовый состав на "Локомотив"? За сколько времени до игры вы его определяете?

– Знаю. Уже есть идеи. Не смог попробовать некоторые моменты на тренировке, потому что часть игроков была в сборной. Фундамент следующей игры в голове есть.

– Головной боли отсутствие Фернанду и Ещенко доставило?

– Это важные игроки для нас. У нас есть другие, которые заменят и сыграют не хуже. Все полезны, нет незаменимых. Если хочешь побеждать, нужны все.

Опрос

Как закончится матч между "Спартаком" и "Локомотивом"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: "Спартак" - Каррера вместо Аленичева и Бердыева
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

crazysun78

Platinum1991, как же тебя так угораздило с головой поссориться???... )))

19:33

Platinum1991

МАССИМО КАРРЕРА: "В "ЮВЕНТУСЕ" ПРОИГРЫВАЛИ ДЕРБИ, НО ПОБЕЖДАЛИ В ЧЕМПИОНАТЕ??? За счёт чего??? За счёт ДОГОВОРНЯКОВ и плотной работе с судьями! Череда судейских подкупов позволяла Ювентусу незаслуженно отбирать очки у остальных команд. Вот вам ЛИПОВЫЕ чемпионские звания Ювентуса!!! Новые судейские подкупы до сих пор орудуют в итальянском футболе. Нам такой ПРОДАЖНЫЙ итальянский футбол не нужен! Совсем НЕ НУЖЕН!!!

19:03

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ