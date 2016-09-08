Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что в команде нет незаменимых. По словам итальянца в дерби важно побеждать, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Расскажите о самом памятном дерби в вашей жизни.
– Когда играли с "Ювентусом" и проигрывали дерби, то выигрывали чемпионаты. Дерби – особенные матчи, здесь ничего не важно, кроме победы.
– Уже знаете стартовый состав на "Локомотив"? За сколько времени до игры вы его определяете?
– Знаю. Уже есть идеи. Не смог попробовать некоторые моменты на тренировке, потому что часть игроков была в сборной. Фундамент следующей игры в голове есть.
– Головной боли отсутствие Фернанду и Ещенко доставило?
– Это важные игроки для нас. У нас есть другие, которые заменят и сыграют не хуже. Все полезны, нет незаменимых. Если хочешь побеждать, нужны все.
crazysun78
Platinum1991, как же тебя так угораздило с головой поссориться???... )))
19:33
Platinum1991
МАССИМО КАРРЕРА: "В "ЮВЕНТУСЕ" ПРОИГРЫВАЛИ ДЕРБИ, НО ПОБЕЖДАЛИ В ЧЕМПИОНАТЕ??? За счёт чего??? За счёт ДОГОВОРНЯКОВ и плотной работе с судьями! Череда судейских подкупов позволяла Ювентусу незаслуженно отбирать очки у остальных команд. Вот вам ЛИПОВЫЕ чемпионские звания Ювентуса!!! Новые судейские подкупы до сих пор орудуют в итальянском футболе. Нам такой ПРОДАЖНЫЙ итальянский футбол не нужен! Совсем НЕ НУЖЕН!!!
19:03