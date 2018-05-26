Массимо Каррера: "В России нет расизма"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не сталкивался с расизмом в российском футболе. Он также отметил прогресс чемпионата.

- Я никогда не слышал расистских оскорблений в адрес игроков или фанатов, – приводит слова 54-летнего итальянца calcionapoli24. - Уровень чемпионата России растет, я вижу некоторые улучшения с тактической точки зрения. Мы обязаны выпускать на поле 5 игроков с российским паспортом, я вижу, что они хотят расти.

Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. Под его руководством команда выиграла премьер-лигу и Суперкубок России.