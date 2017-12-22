Массимо Каррера: "В прошлом сезоне каждая победа "Спартака" становилась праздником, сейчас это нечто обязательное"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что перед отпуском попросил всех игроков как следует восстановиться. Он также добавил, что в этом сезоне значительно увеличилось давление на команду, все требуют от красно-белых успеха.

– Что вы сказали команде перед отпуском?

- Пожелал хорошего отдыха. Поздравил с наступающими праздниками, – сказал Каррера. – Поблагодарил за отдачу, за то, как все играли на втором отрезке чемпионата, после встречи с "Анжи" – 2:2. Ну и попросил как следует восстановиться, потому что в 2018 году ребята нужны мне свежими. У нас впереди много матчей.

– Главное отличие нынешнего "Спартака" от того, что стал чемпионом весной?

– Нет большой разницы, футболисты-то все остались. Другим стало отношение к нашей команде. Гораздо выше давление. В прошлом сезоне каждая победа становилась праздником, сейчас это нечто обязательное. От нас требуют успеха по расписанию, вот почему напряжение возросло. Это нормально.

– Разве может быть иначе после завоевания титула?

– Не спорю. Но проблема "Спартака" заключалась в том, что команда не привыкла побеждать постоянно, а ведь это очень важно для чемпиона – выигрывать и выигрывать, несмотря ни на какие успехи. В прошлом году мало кто ждал от нас такого всплеска, и где-то за счет неожиданности брали свое. Теперь труднее, уже никого не удивишь. Но мы, вероятно, подумали, что по инерции все будет получаться и дальше. Это ошибка. Поддерживать заданный уровень сложнее, чем однажды прыгнуть выше головы. Только истинному чемпиону это по силам. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

После 20 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера "Локомотива" на 8 очков.

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