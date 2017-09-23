Массимо Каррера: "В прошлом году травмированных в "Спартаке" было больше"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что на восстановление от травмы нападающему Зе Луишу потребуется не меньше недели, информирует ТАСС. Специалист подчеркнул, что в прошлом году в команде было больше травмированных.

– А что с Зе Луишем?

– Перед матчем с ЦСКА у него был ушиб. Зе был сделан укол, он, вроде бы, выздоровел за короткий срок, но потом травмировался опять. Думаю, что ему потребуется не меньше недели для того, чтобы вернуться в строй.

– У "Спартака" очень много травмированных. В чем причина?

– В прошлом сезоне, несмотря на то, что команда играла один раз в неделю, количество травм было не меньшим, а даже большим. К примеру, к десятому туру прошлого сезона 12 игроков пропустили 168 дней, а в этом году 10 игроков пропустили 142 дня. Каждый видит только то, что хочет увидеть, но нужно смотреть глубже.