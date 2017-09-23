Массимо Каррера: "В проблемах "Спартака" нет одного виноватого"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что возникающие вопросы в клубе должны решать и руководители, и тренерский штаб, и игроки, информирует ТАСС. Специалист подчеркнул, что в поражениях команды в первую очередь виноват тренер.

– После матча с "Тосно" состоялась встреча руководства "Спартака" с футболистами и тренерами. Она действительно была так необходима?

– Мы одно целое – и руководство, и игроки, и тренеры. Поэтому и возникающие вопросы нужно решать вместе. Было важно вместе разобраться, в чем причина проблем.

– Кто виноват в неудачных результатах "Спартака"?

– Нет одного виноватого. Если "Спартак" побеждает, значит, молодцы все – и руководство клуба, и игроки, и тренеры. Если "Спартак" проигрывает, значит, сначала виноват тренер, затем – игроки, потом – руководство.