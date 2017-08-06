22:34 6 августа | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "В первом тайме подарили "Зениту" два гола"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера во флеш-интервью после гостевого матча 4-го тура премьер-лиги против "Зенита" (1:5) подчеркнул, что такой результат – это следствие индивидуальных ошибок его подопечных.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 5:1. 57-я минута. Доменико КРИШИТО празднует третий гол в ворота гостей.Голы "Зенита". Кто у "Спартака" виноват?

– Главные причины поражения?

– Мы играли против сильной команды. В первом тайме подарили им два гола после двух индивидуальных ошибок. Во втором тайме постарались создавать, но они были очень сильны в контратаках.

– С чем связано такое обилие ошибок?

– Это индивидуальные ошибки, в футболе это происходит, кто их не делает – не играет в футбол. Если бы никто не ошибался – то счет всегда был бы 0:0.

– Пообщались ли вы с Манчини?

– Поздравил Манчини после финального свистка, больше я его не видел.

– Выдержит ли команда такое поражение психологически?

– Мы должны идти вперед, работать, через три дня очередной матч, надо работать и работать.

– Подбодрили ли вы Реброва?

– Когда команде забивают пять голов, это никогда не вина вратаря – это вина всей команды.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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