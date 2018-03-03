Массимо Каррера: "В первом круге "Локомотив" показал себя сильной командой и заслужил победу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что уже определился с голкипером на завтрашнюю встречу.

– У Спартака 44 явных голевых момента и забит 21 гол. Это больше, чем у других команд. Но процент реализации моментов седьмой в лиге. Что об этом думаете?

– Надо забивать. Проблемы здесь нет. Игрок не попадает в створ или вратарь делает сэйв. Если бы знать что и почему… Важно иметь голевые шансы.

– Первый матч "Спартак" "Локомотиву" (3:4) проиграл. В чем железнодорожники превзошли вас или все решило удаление Самедова?

– Тот матч решила красная карточка Самедова. Мы вели 2:0. "Локомотив" показал себя сильной командой, забил четыре мяча. И, несмотря на удаление Самедова, соперник заслужил победу.

– Максимович должен был дебютировать с "Крыльями Советов". Он выйдет с "Локомотивом"?

– Да. У меня осталось два центральных защитника.

– Вы определились с голкипером?

– Да. Завтра все узнаете. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.