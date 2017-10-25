Массимо Каррера: "В перерыве сказал в лицо все, что думаю"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика (5:2) отметил, что ему не понравилась игра команды в первом тайме. Специалист подчеркнул, что переживал за защитника Георгия Джикию, который во втором тайме получил повреждение.

– Петкович – это катастрофа?

– Я не комментирую действия конкретных игроков. Иначе придется говорить долго и обо всех. Ошибались все. Мне не понравился подход всей команды в первом тайме. Сложно находить мотивация, когда играешь так часто. Я сам был игроком и знаю это. Но если хочешь победить, то нужно находить в себе силы играть на максимуме против любого соперника!

– С чем связана замена Мельгарехо? И не екнуло ли у вас сердце, когда за ногу держался Джикия?

– Мельгарехо немного устал, вот и все. А за Джикию, конечно, переживал.

– А почему убрали Боккетти?

– Он давно не играл. Не хватало легкости в ногах.

– Почему выпустили Промеса, ведь счет был 3:1?

– Как зачем? Чтобы он сыграл 30 минут. Слава богу, с ним ничего не случилось. Он потренировался, в этом и была цель.

– В какой-то момент вы сняли пальто. Это был посыл команде?

– Просто мне стало жарко. Я видел, что команда не делает то, чего я хочу. Так работает адреналин.

– Но посыл наверняка был в перерыве?

– Конечно, в перерыве я сказал игрокам все, что думаю. В лицо. Всегда так делаю. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Спартак" Нч