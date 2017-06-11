Массимо Каррера: "В нашем случае по 25 процентов успеха принадлежит тренеру, клубу, игрокам и болельщикам"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что тренеру принадлежит четверть общего успеха команды. Остальная часть - равной степени клубу, игрокам и болельщикам. Напомним, более десяти лет назад владелец "Спартака" Леонид Федун произнес ставшую знаменитой фразу о пресловутых тренерских десяти процентах.

- Надеюсь, что теперь он изменил свое мнение, - сказал Каррера. - Конечно, тренер тоже зависит от команды, которая есть в его распоряжении. Но уверен, что это однозначно больше десяти процентов.

– А сколько, по-вашему?

– В нашем случае, думаю, по 25 процентов принадлежит тренеру, клубу, игрокам и болельщикам.

Отрывок книги Игоря Рабинера "Как возрождали "Спартак"