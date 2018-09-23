Массимо Каррера: "В матче с ЦСКА игроки "Спартака" отдали душу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) подчеркнул, что он доволен результатом.

– Мы пытались играть. Во втором тайме ЦСКА тоже играл через контратаки, – сказал Каррера. – Во втором тайме мы играли в футбол, как умеем это делать. Я доволен результатом и тем, как сыграли ребята. Они выложились. В футболе можно отдать неудачную передачу, но ребята выложились, и для меня это самое главное. Я благодарю, что они отдали душу сегодня. (Александр Рогулев)

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