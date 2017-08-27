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13:44 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "В Хабаровске тяжелое поле, но причин жаловаться у меня нет"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что был в курсе всех трудностей, связанных с длительным перелетом, информирует клубная пресс-служба. Специалист подчеркнул, что главная причина ничейного результата в том, что команде не удалось забить быстрый гол.

– Прошлый приезд в Хабаровск закончился для вас первым поражением в России. Был ли в связи с этим у вас особый настрой перед сегодняшней встречей?

– Нет. Мы были в курсе всех трудностей, связанных с выездом в Хабаровск. Знали, что здесь тяжелое поле. Но причин жаловаться у меня нет. На самом деле команда сегодня играла хорошо, у нас было много моментов, но не хватило голов.

– По сравнению с предыдущим матчем СКА изменился?

– Определенно. Наш соперник стал другим. При этом со СКА по-прежнему сложно играть. Да, поле было тяжелым, а перелет – нелегким, но я не ищу для себя алиби. Главная причина в том, что не удалось забить быстрый гол. В таких матчах, как сегодняшний, это часто влияет на итоговый результат.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-08-27-massimo_karrera_zhal_chto_ne_udalos_zabit_bystryy_gol/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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armi

Макаронник нисколько не удивляет: длительный перелет, поле тяжелое, не забили быстрый гол. Так ВЫ ВОООБЩЕ НИКАКОГО НЕ ЗАБИЛИ - ни быстрого, ни "медленного" !!! НИКАКОГО!!!!!!!! Складывай чемоданы!!!!!!

13:56

футбол>2018

Пора выскочке собираться до дому!!!!!

13:53