Массимо Каррера: "В Хабаровске тяжелое поле, но причин жаловаться у меня нет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что был в курсе всех трудностей, связанных с длительным перелетом, информирует клубная пресс-служба. Специалист подчеркнул, что главная причина ничейного результата в том, что команде не удалось забить быстрый гол.

– Прошлый приезд в Хабаровск закончился для вас первым поражением в России. Был ли в связи с этим у вас особый настрой перед сегодняшней встречей?

– Нет. Мы были в курсе всех трудностей, связанных с выездом в Хабаровск. Знали, что здесь тяжелое поле. Но причин жаловаться у меня нет. На самом деле команда сегодня играла хорошо, у нас было много моментов, но не хватило голов.

– По сравнению с предыдущим матчем СКА изменился?

– Определенно. Наш соперник стал другим. При этом со СКА по-прежнему сложно играть. Да, поле было тяжелым, а перелет – нелегким, но я не ищу для себя алиби. Главная причина в том, что не удалось забить быстрый гол. В таких матчах, как сегодняшний, это часто влияет на итоговый результат.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"