Массимо Каррера: "В этом сезоне мы сделали меньше того, что могли"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что чемпионат и Кубок России "Спартак" проиграл сам.

- Сколько негативных игроков в "Спартаке"?

- Не могу сказать, что кто-то негативный. Повторю то, что сказал - это не команда с победным менталитетом. Она не знает, что такое побеждать. Это и есть самый главный нюанс - не понимать, насколько приятно побеждать. Всегда говорю: если моя команда проигрывает, то соперник должен быть лучше нее. "Локомотив" заслуженно победил в чемпионате. "Тосно" взял Кубок России - но этот турнир проиграли мы. Как проиграли мы и чемпионат, потому что сделали меньше того, что могли. В сезоне было много матчей, когда мы вели в счете, но не победили.

- Таких матчей было 10. Как вы пытались влиять на ситуацию? Вы кричали, штрафовали - как мотивировали команду?

- Всегда стараюсь мотивировать команду. Допустим, в перерыве.

- Что сказали игрокам в перерыве матча с "Динамо"?

- Сказал в лицо, что вышли расслабленными. Что соперник был более голоден до победы, зол - каждый стык выигрывали динамовцы. У них было больше желания победить, разница именно в этом. В "Спартаке" больше качественных футболистов, чем в "Динамо". Но если качество не поддерживается объемом работы, оно нивелируется. Побеждает тот, у кого больше эмоций, злости. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Массимо Карреры - здесь.