Массимо Каррера: "В этом году "Спартак" играет так: "будь что будет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после домашнего матча 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:3) подчеркнул, что в этом году его команде не хватает спортивной злости.
– "Ахмат" сегодня выиграл потому, что он был более мотивированным, – сказал Каррера. – В футболе к каждому матчу нужно подходить со спортивной злостью. С такой, которая была у нас в прошлом сезоне. В прошлом году мы хотели побеждать, поэтому победили. В этом году кажется так: "Будь что будет: выиграем – выиграем, проиграем – проиграем". В этом вся разница.
– Почему заменили Таски? Травма или качество игры?
– Небольшая травма.
– Каким видите выход из сложившейся ситуации? Очевидно, что проблемы с психологией. Может, стоит собраться командой и поговорить?
– Чтобы выйти из него, надо с завтрашнего дня тренироваться и пытаться понять причины. Еще осталось три матча, и мы должны работать, чтобы завершить этот чемпионат и набрать как можно больше очков.(Михаил ГОНЧАРОВ)
Для "Спартака" это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).
Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар"(47).
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Serenky25
Я так скажу. МНЕ ОБИДНО. ЕГИТЕ. НО ЗАСЛУЖЕННО. СЕГОДНЯ ВАШ ПРАЗДНИК. НО У МЕНЯ ЕСТЬ САМАЯ СОКРАВЕННАЯ ЛЮБОВЬ. ЭТО ФК Зеленоград. А ЭТО Я ПЕРЕЖИВУ
22:41 23 апреля
old grumbler
А в следующем году игроки не станут моложе и биться так же как в год когда стали чемпионами не будет а еще игры в Европе такие лишние...
22:40 23 апреля
Serenky25
Мисимович тюлень...из за него..и глулак растенированный..
22:37 23 апреля
Serenky25
Пилят. Пойду випью. Я с Федей Черенковым играл на поле. ПУСТЬ И НА КОРПОРАТИВЕ.
22:35 23 апреля
kb minsk
На Карреру вообще ничего говорить не хочется. Прошлый сезон поперло, вытащили на эмоциях. Но состав тот же, что был и до Карреры. Таски, Бокетти, Комбаров, Глушаков и т.д. Они столько лет доказывали свой отстойный уровень. Чтобы бороться каждый год за высокие места нужно строить новую команду. Есть Селихов, Джикия, Зобнин, Адриано, Ханни. Оставить Ещенко и Кутепова, возможно Фернандо. Купить хотя бы раз классного ЦЗ и лепить вокруг них новую команду. Поддянуть молодежь. Остальным сказать спасибо за прошлый сезон и продать или отпустить. Разогнать селекционный отдел и набрать действительно профессионалов, которые умеют находить новых игроков и договариваться с ними,при этом отталкиваясь от пожеланий ТШ. Хотя зная Федуна, что-то я размечтался.
22:28 23 апреля
Lennon
Kasumus Плюсую, тренер не чувствует команду и пребывает в своем коконе, стержня у команды нет, он потерян
22:18 23 апреля
Тот самый Зануда
Похоже одним рейсом с Манчини полетит..
22:15 23 апреля
waleriy
Чемодан вокзал вместе с глушаковым
22:11 23 апреля
James Gang
Первачок глушаковский закончился и Спартак заиграл в свою силу тупого середняка, которого дома обыгрывают все кому не лень...
22:08 23 апреля
Валерий Милан-Монако
Неужели кому то невидно что происходит со Спартаком?((Какая то карусель составом(((Каждый матч с новым составом или те игроки(кто отыграл ужасно не первую игру и находится в ужасающем состоянии выходит снова в старте((( Даже у топовых команд(где имеются два равноценных состава) есть стартовый наигранный с небольшими изменениями по ходу матча.. В игре не разбериха(без идеи(без мысли( без тактики на игру(без наигранных комбинаций(чтоб взламывать труднопроходимую оборону((Чем они занимаются на тренировке?(( Вместо того(чтобы брать Кубок России они ....Вместо того чтобы выигрывать чемпионат....(( Что это было?((( Перед вами были все двери открыты(называется бери не хочу( Как такое возможно(когда у тебя самый лучший календарь "среди конкурентов"( вы..... когда осталась Тосно и другой слабачек и трофей в кармане( Что это?((((( Я считаю(что КАРРЕРА поплыл( команда выходит на игру без вольно(( без азарта((( и это уже не первый раз((( в начале чемпионата было тоже самое(( Похоже Каррере нравится терять нити управления или он просто не умеет руководить или дирижировать и держать в определенном тонусе игроков(( Судите сами( игроки( полагаю, сами не знают что ожидать от тренера( как перчатки меняет схему и футболистов(( Кто назовет мне из специалистов уверенно стартовый состав Спартака на игру?(( НИКТО(((( Это называется беспредел от КАРРЕРЫ((
22:06 23 апреля
Kasymus
Год назад зашло. И они решили, что теперь можно пить, курить, трахаться, курорты вместо тренировок, заканает...
22:04 23 апреля
Kasymus
Это не Спартак так играет! Это ты так этот сброд тренируешь!
22:03 23 апреля