Массимо Каррера: "В этом году "Спартак" играет так: "будь что будет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после домашнего матча 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:3) подчеркнул, что в этом году его команде не хватает спортивной злости.

– "Ахмат" сегодня выиграл потому, что он был более мотивированным, – сказал Каррера. – В футболе к каждому матчу нужно подходить со спортивной злостью. С такой, которая была у нас в прошлом сезоне. В прошлом году мы хотели побеждать, поэтому победили. В этом году кажется так: "Будь что будет: выиграем – выиграем, проиграем – проиграем". В этом вся разница.

– Почему заменили Таски? Травма или качество игры?

– Небольшая травма.

– Каким видите выход из сложившейся ситуации? Очевидно, что проблемы с психологией. Может, стоит собраться командой и поговорить?

– Чтобы выйти из него, надо с завтрашнего дня тренироваться и пытаться понять причины. Еще осталось три матча, и мы должны работать, чтобы завершить этот чемпионат и набрать как можно больше очков.(Михаил ГОНЧАРОВ)

Для "Спартака" это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).

Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар"(47).

Турнирная таблица и календарь чемпионата России