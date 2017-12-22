Массимо Каррера: "В день матча с "Тосно" мы достигли дна, но смогли оттолкнуться и пойти наверх"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что команда достигла дна в день матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2). Он также добавил, что не ссорился ни с кем из игроков в начале сезона.

– Самый сложный момент сезона?

– Матч с "Тосно" (2:2), когда в очередной раз упустили победу. Именно в тот день мы достигли дна, но после сумели оттолкнуться и пойти наверх, – сказал Каррера. – И игра с "Анжи" через неделю (2:2), пусть нас за нее и ругали, стала уже позитивным сигналом. Команду будто ударило током – в хорошем смысле. С того момента "Спартак" прибавлял.

– В сентябре много писали, что Каррера, мол, потерял раздевалку. Под этими разговорами есть основание?

– Я ни с кем не ругался. Ситуация действительно сложилась сложная, но связано это было с результатами, а не с отношениями между командой и тренером. Другое дело, что со стороны, возможно, кто-то использовал наши проблемы для дестабилизации обстановки. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

После 20 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера "Локомотива" на 8 очков.

Полностью интервью Массимо Карреры