Массимо Каррера: "Успех связан не только с возвращением Глушакова и Промеса"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Амкаром" отметил, что не стоит недооценивать соперника. Он отметил, что успех в последних играх связан не только с возвращением на поле Дениса Глушакова и Квинси Промеса.

– Что самое сложное при подготовке с "Амкаром"?

– Не стоит недооценивать соперника. Он мало пропускает. Сложный соперник.

– Связываете ли вы последние успехи с возвращением в строй Промеса и Глушакова?

– Мы просто хорошо себя чувствуем. Хотя и до этого все было нормально, несмотря на разговоры журналистов. Просто не всегда получалось показывать это в матчах. А Промес и Глушаков, без сомнения, для нас важны. Но успех связан не только с этим. Мы не болели, чтобы выздоравливать.

– С чем связано такое преображение Мельгарехо?

– Появилась уверенность. Для нападающего голы – лучшее лекарство. Он хорошо работает на тренировках.

Матч "Спартак" – "Амкар" пройдет в субботу, 21 октября, начало – в 19.00 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.

Открытая тренировка "Спартака". LIVE!