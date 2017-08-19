Массимо Каррера: "Удаление упростило игру "Локомотиву"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4) отметил, что команде в меньшинстве было сложно сдерживать всех футболистов железнодорожников. Специалист подчеркнул, что предстоящий перерыв на игры сборных пойдет красно-белым на пользу.

– Удаление Самедова упростило игру "Локомотиву", – сказал во флеш-интервью Каррера. – До красной карточки мы вообще не рисковали. Могла получиться другая игра, но этого не случилось, мы проиграли.

После удаления не стали ничего менять, перешли на схему 4-4-1. Увы, соперник забил в самом начале второго тайма. Было тяжело контролировать всех футболистов соперника в меньшинстве. У нас были недочеты, мы не лучшим образом контролировали происходящее.

С понедельника начнем подготовку к гостевой игре против "СКА-Хабаровск". Предстоящая пауза на матчи национальных команд пойдет нам на руку. Буем усердно работать и устранять имеющиеся ошибки. Чемпионат продолжается.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"