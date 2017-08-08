Массимо Каррера: "У "Зенита" есть все, чтобы завоевать титул"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера во время пресс-конференции завил, что у "Зенита" есть большие шансы на победу в чемпионате этого сезона. Напомним, что вчера петербургский клуб разгромил красно-белых со счетом 5:1.
– У "Зенита" есть все, чтобы завоевать титул, – сказал Каррера. – Наше дело – отдаваться по максимуму. Но если другие сильнее, то ничего не поделаешь.
Мы еще в мае общались с руководством о том, как и кем усилить "Спартак". Я называл имена и позиции. Но по тем или иным причинам у нас не получилось их подписать. Потом, поговорив с Конте, удалось взять в аренду Пашалича. (Филипп ПАПЕНКОВ)
PiratDen
Массимо тролит Федуна:) значит скоро может пойти на выход;)
21:59
henri71
Каррера просто хитрит используя толерантность
21:40
AKBI
Миллиардер Борис Ротенберг планомерно занимается в Петербурге становлением второго большого футбольного клуба. «Динамо СПб» понадобилось два года, чтобы подняться с третьей ступеньки российского футбола (ПФЛ) на вторую (ФНЛ). Следующая цель — закрепиться в ФНЛ и начать выстраивать футбольную пирамиду. Пример решено брать с «Зенита»: уже создана команда «Динамо-2», которая будет выступать в ПФЛ. Такого нет даже у «Тосно», уже вышедшего в премьер-лигу.
21:37
CoM/~/oster
Что-то Федуна не слышно
21:21
podnimitemneveki
Каррера просто образованный человек по этому был тактиен в этом вопросе,но вы Бомжовые за просто так не надейтесь на победу в этом чемпе приедете в гости к Бердыеву он большой специалист по вашему топ клубу и на Вас у него должок еше с прошлого года Написан
20:56
volish17
Игру проиграли по своей дурости, и при том два года на те же грабли на ступили ,только в прошлом году судья помог голубым жабам .Ждем выводов, а не разговора в пользу бедных ....
20:54
Sandberg
Заголовок странный, был же выбор) СЭкс сам на себя не похож)
20:52
Millwall82
Да Каррера ультиматум Федуну поставил, либо усиление, либо Спартак будет отдаваться всем подряд)))))
20:33
Jean4
Все по делу сказал, но я не думаю, что Спартак в этом сезоне сказал свое последнее слово. Поживем увидим.)
20:27
Dymanomashina
Что прям так и сказал: "наше дело - отдаваться по максимуму.."? Или все-таки трудности перевода?
20:18
Баск
Коль внутрь МКАДа “бабки” не попали, Оттуда сразу крик: “Ой, бабок обобрали!!!”
19:51
Sinaron
У Боломошки-Чмоки башню всё больше сносит.
19:46
Пусть так!
Ммм-да, Спартак - не торт
19:32
Zello
Уже сдался что ли? Соберись, тряпка!
19:19
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
и этот заныл...
19:18
green-euro
да! ваше дело отдаваться, как в воскресенье, например)
19:12
Millwall82
Дай Пять, Массимо. Как всегда адекватно.
19:11
баламошка
Лярды бабушек, админресурс и судьи.
19:07