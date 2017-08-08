Массимо Каррера: "У "Зенита" есть все, чтобы завоевать титул"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера во время пресс-конференции завил, что у "Зенита" есть большие шансы на победу в чемпионате этого сезона. Напомним, что вчера петербургский клуб разгромил красно-белых со счетом 5:1.

– У "Зенита" есть все, чтобы завоевать титул, – сказал Каррера. – Наше дело – отдаваться по максимуму. Но если другие сильнее, то ничего не поделаешь.

Мы еще в мае общались с руководством о том, как и кем усилить "Спартак". Я называл имена и позиции. Но по тем или иным причинам у нас не получилось их подписать. Потом, поговорив с Конте, удалось взять в аренду Пашалича. (Филипп ПАПЕНКОВ)