19:03 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "У "Зенита" есть все, чтобы завоевать титул"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера во время пресс-конференции завил, что у "Зенита" есть большие шансы на победу в чемпионате этого сезона. Напомним, что вчера петербургский клуб разгромил красно-белых со счетом 5:1.

– У "Зенита" есть все, чтобы завоевать титул, – сказал Каррера. – Наше дело – отдаваться по максимуму. Но если другие сильнее, то ничего не поделаешь.

Мы еще в мае общались с руководством о том, как и кем усилить "Спартак". Я называл имена и позиции. Но по тем или иным причинам у нас не получилось их подписать. Потом, поговорив с Конте, удалось взять в аренду Пашалича. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (18)
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PiratDen

Массимо тролит Федуна:) значит скоро может пойти на выход;)

21:59

henri71

Каррера просто хитрит используя толерантность

21:40

AKBI

Миллиардер Борис Ротенберг планомерно занимается в Петербурге становлением второго большого футбольного клуба. «Динамо СПб» понадобилось два года, чтобы подняться с третьей ступеньки российского футбола (ПФЛ) на вторую (ФНЛ). Следующая цель — закрепиться в ФНЛ и начать выстраивать футбольную пирамиду. Пример решено брать с «Зенита»: уже создана команда «Динамо-2», которая будет выступать в ПФЛ. Такого нет даже у «Тосно», уже вышедшего в премьер-лигу.

21:37

CoM/~/oster

Что-то Федуна не слышно

21:21

podnimitemneveki

Каррера просто образованный человек по этому был тактиен в этом вопросе,но вы Бомжовые за просто так не надейтесь на победу в этом чемпе приедете в гости к Бердыеву он большой специалист по вашему топ клубу и на Вас у него должок еше с прошлого года Написан

20:56

volish17

Игру проиграли по своей дурости, и при том два года на те же грабли на ступили ,только в прошлом году судья помог голубым жабам .Ждем выводов, а не разговора в пользу бедных ....

20:54

Sandberg

Заголовок странный, был же выбор) СЭкс сам на себя не похож)

20:52

Millwall82

Да Каррера ультиматум Федуну поставил, либо усиление, либо Спартак будет отдаваться всем подряд)))))

20:33

Jean4

Все по делу сказал, но я не думаю, что Спартак в этом сезоне сказал свое последнее слово. Поживем увидим.)

20:27

Dymanomashina

Что прям так и сказал: "наше дело - отдаваться по максимуму.."? Или все-таки трудности перевода?

20:18

Баск

Коль внутрь МКАДа “бабки” не попали, Оттуда сразу крик: “Ой, бабок обобрали!!!”

19:51

Sinaron

У Боломошки-Чмоки башню всё больше сносит.

19:46

Пусть так!

Ммм-да, Спартак - не торт

19:32

Zello

Уже сдался что ли? Соберись, тряпка!

19:19

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

и этот заныл...

19:18

green-euro

да! ваше дело отдаваться, как в воскресенье, например)

19:12

Millwall82

Дай Пять, Массимо. Как всегда адекватно.

19:11

баламошка

Лярды бабушек, админресурс и судьи.

19:07