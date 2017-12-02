Массимо Каррера: "У Зе Луиша проблемы с ногтями, он не смог надеть бутсы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) отметил, что не выпустил нападающего Зе Луиша из-за того, что тот не смог надеть бутсы. У форварда проблемы с ногтями, но к ближайшей игре Лиги чемпионов против "Ливерпуля" он может восстановиться.

– У него проблемы с ногтями на ногах, он сегодня не смог надеть бутсы, - заявил Каррера. - Матч с "Ливерпулем"? - Еще четыре дня впереди, и я думаю, что с помощью антибиотиков он восстановится. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)