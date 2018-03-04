Массимо Каррера: "У Зе Луиша опять живот. Максимович поможет "Спартаку"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) выразил надежду, что нападающий Зе Луиш вернется в строй как можно быстрее. Форвард пропустил эту встречу из-за повреждения.

– Что скажете о дебюте Максимовича?

– Он совершил в начале несколько ошибок, но в целом он неплохо сыгрался с Кутеповым. Максимович нам поможет.

– Что случилось с Зе Луишем? Что за травма?

– Опять живот. Как осенью. Надеемся, он вернется как можно скорее. (Филипп ПАПЕНКОВ)