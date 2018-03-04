19:01 4 марта | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "У Зе Луиша опять живот. Максимович поможет "Спартаку"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) выразил надежду, что нападающий Зе Луиш вернется в строй как можно быстрее. Форвард пропустил эту встречу из-за повреждения.

– Что скажете о дебюте Максимовича?

– Он совершил в начале несколько ошибок, но в целом он неплохо сыгрался с Кутеповым. Максимович нам поможет.

– Что случилось с Зе Луишем? Что за травма?

– Опять живот. Как осенью. Надеемся, он вернется как можно скорее. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Локомотив – Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Платошкин Андрей

Живот?? Беременный что-ли??? Кто его оплодотворил?))

20:16 4 марта

Andyk1

обср.лся?

20:07 4 марта

shpasic

ну, хоть не пятка.

19:49 4 марта

Бен Ричардс

Опять бухнул чего-то паленого?

19:43 4 марта

pahom-17

ну как же так Зе?...ногти постригли..теперь опять живот свело...(((((

19:16 4 марта

waleriy

Шланг зелуиш

19:07 4 марта

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