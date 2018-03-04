Массимо Каррера: "У Зе Луиша опять живот. Максимович поможет "Спартаку"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) выразил надежду, что нападающий Зе Луиш вернется в строй как можно быстрее. Форвард пропустил эту встречу из-за повреждения.
– Что скажете о дебюте Максимовича?
– Он совершил в начале несколько ошибок, но в целом он неплохо сыгрался с Кутеповым. Максимович нам поможет.
– Что случилось с Зе Луишем? Что за травма?
– Опять живот. Как осенью. Надеемся, он вернется как можно скорее. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Платошкин Андрей
Живот?? Беременный что-ли??? Кто его оплодотворил?))
20:16 4 марта
Andyk1
обср.лся?
20:07 4 марта
shpasic
ну, хоть не пятка.
19:49 4 марта
Бен Ричардс
Опять бухнул чего-то паленого?
19:43 4 марта
pahom-17
ну как же так Зе?...ногти постригли..теперь опять живот свело...(((((
19:16 4 марта
waleriy
Шланг зелуиш
19:07 4 марта