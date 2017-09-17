Массимо Каррера: "У Тигиева травма колена"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) сообщил, что защитник красно-белых Георгий Тигиев получил травму колена. Игрок обороны был заменен на 58-й минуте встречи, вместо него на поле появился Дмитрий Комбаров.

- У Тигиева не мышечные проблемы, у него тавма колена, - сказал Каррера во флеш-интервью.

Напомним, матч против "Тосно" стал для Тигиева третьим в чемпионате России-2017/18. Еще в семи встречах он попадал в заявку на игры национального первенства, но не выходил на поле.

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"