Массимо Каррера: "У "Спартака" нет победного менталитета"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" выразил мнение, что у его подопечных нет победного менталитета, а в прошлом сезоне команда выступила выше своих возможностей. "Спартак" в прошлом сезоне выиграл чемпионат России, а в минувшем чемпионате занял третье место, упустив вторую строчку в заключительном туре.

– Подчеркну, что "Спартак" не является командой, которая привыкла побеждать. То есть нет победного менталитета, – сказал Каррера. – Возможно, в начале сезона команда довольствовалась тем, что ранее выиграла чемпионат и Суперкубок, и подумала, что все будет даваться легко.

– Получается, в прошлом году каждый в "Спартаке" прыгнул выше головы. А сейчас не хватило ни сил, ни эмоций, чтобы сделать то же самое?

– Безусловно, в прошлом году мы совершили нечто экстраординарное. Никто не предполагал, что "Спартак" сможет выиграть чемпионат, тем более – после вылета от АЕКа. В том году мы сделали что-то, что выше наших возможностей.

– Может быть, это синдром достигнутой цели?

– Если нет победного менталитета, если не привык всегда желать большего и лучшего, то это может сыграть злую шутку. (Сергей ЕГОРОВ)

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