Массимо Каррера: "У меня нет языковой проблемы в "Спартаке"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в интервью Radio CRC рассказал о том, как он общается с игроками. "У меня есть переводчик, который доносит мои эмоции. Если я сержусь, команда хорошо видит мое настроение, поскольку крики понятны всем. Произносить речи на русском мне сложно, поэтому говорю по-английски с каждым индивидуально", – заявил итальянский специалист.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года, под его руководством команда становилась чемпионом России и выигрывала суперкубок.