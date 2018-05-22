Массимо Каррера: "У меня нет языковой проблемы в "Спартаке"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в интервью Radio CRC рассказал о том, как он общается с игроками. "У меня есть переводчик, который доносит мои эмоции. Если я сержусь, команда хорошо видит мое настроение, поскольку крики понятны всем. Произносить речи на русском мне сложно, поэтому говорю по-английски с каждым индивидуально", – заявил итальянский специалист.
Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года, под его руководством команда становилась чемпионом России и выигрывала суперкубок.
andreichf
Millwall82 Удивительный народ эти итальянцы, даже инглиша банального не знают. Подавляющее большинство населения. И не хотят даже учить. =============== А вы бы ли в Италии? Мне попадались практически все со занием английского и русского. Для многих из них языки это хлеб.
18:02
Millwall82
Удивительный народ эти итальянцы, даже инглиша банального не знают. Подавляющее большинство населения. И не хотят даже учить.
17:26