Массимо Каррера: "У Ломовицкого есть шансы сыграть с "Оренбургом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что стопроцентно места в стартовом составе нет ни у одного футболиста команды.

– Вы обещали, что на матче с "Оренбургом" будет состав, которого мы еще не видели.

– Просто еще официальных матчей мы не играли, поэтому вы не видели подобных составов. Это была шутка.

– Каковы шансы завтра выйти на поле Ломовицкого?

– Есть шансы, но стопроцентного места в стартовом составе нет ни у кого. У меня двадцать три игрока и каждый может сыграть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)