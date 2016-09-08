17:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "У "Локомотива" тоже воинственный дух"

0
0
0
2

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" сообщил, что все футболисты находятся в его распоряжении, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также специалист отметил, что в дерби одержит победу тот коллектив, у которого больше мотивация.

– Что с Промесом, стоит ли его ждать в матче с "Локомотивом"?

– У него повреждение, но я рад, что все остальные вернулись из сборных здоровыми. Никаких проблем. Все футболисты в моем распоряжении.

– Тренер "Локомотива" Юрий Семин только что сказал, что "Спартак" играет с душой. Как играет "Локо", на ваш взгляд?

– Думаю, "Локо" будет играть точно так же. Следил за их матчами, у них тоже воинственный дух. Плюс это дерби, особый матч. У кого больше мотивации – тот и побеждает.

Опрос

Как закончится матч между "Спартаком" и "Локомотивом"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: "Спартак" - Каррера вместо Аленичева и Бердыева
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ATA

Семин выиграет

18:39

баламошка

Дух Палыча в России перегаром кличут.

18:07

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ