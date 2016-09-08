Массимо Каррера: "У "Локомотива" тоже воинственный дух"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" сообщил, что все футболисты находятся в его распоряжении, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также специалист отметил, что в дерби одержит победу тот коллектив, у которого больше мотивация.

– Что с Промесом, стоит ли его ждать в матче с "Локомотивом"?

– У него повреждение, но я рад, что все остальные вернулись из сборных здоровыми. Никаких проблем. Все футболисты в моем распоряжении.

– Тренер "Локомотива" Юрий Семин только что сказал, что "Спартак" играет с душой. Как играет "Локо", на ваш взгляд?

– Думаю, "Локо" будет играть точно так же. Следил за их матчами, у них тоже воинственный дух. Плюс это дерби, особый матч. У кого больше мотивации – тот и побеждает.