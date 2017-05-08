Массимо Каррера: "У итальянских тренеров особенная культура"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что у итальянских специалистов есть общее качество. По его словам, им удается лучше остальных доносить свои идеи до футболистов. Под руководством Карреры красно-белые завоевали чемпионство впервые с 2001 года.

– У итальянских тренеров особенная культура – тактическая и организационная в особенности, – приводит Gianlucadimarzio.com слова Карреры. – Возможно, у других специалистов есть иные качества, но мы можем донести до игроков то, что нужно делать во время матча.

"Спартак" – чемпион. Live!