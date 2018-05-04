Массимо Каррера: "У Глушакова проблемы с коленом, он тренируется индивидуально"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 29-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что настроение в команде позитивное. Также он пояснил ситуацию с состоянием здоровья полузащитника Дениса Глушакова.

– Ещенко, Луиз Адриану и Ребров сходили на "Мисс "Спартак". В каком они настроении они находятся и команда?

– Настроение в команде позитивное. Надо оставить разговоры в стороне и доказывать фактами.

– Что с Глушаковым, и сможет ли он сыграть?

– У него проблемы с коленом. Он тренируется индивидуально.

5 мая "Спартак" примет у себя дома "Ростов" в матче 29-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19.00 по московскому времени. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)