17:52 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "У Глушакова проблемы с коленом, он тренируется индивидуально"

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Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера перед матчем 29-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что настроение в команде позитивное. Также он пояснил ситуацию с состоянием здоровья полузащитника Дениса Глушакова.

Ещенко, Луиз Адриану и Ребров сходили на "Мисс "Спартак". В каком они настроении они находятся и команда?

– Настроение в команде позитивное. Надо оставить разговоры в стороне и доказывать фактами.

– Что с Глушаковым, и сможет ли он сыграть?

– У него проблемы с коленом. Он тренируется индивидуально.

5 мая "Спартак" примет у себя дома "Ростов" в матче 29-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19.00 по московскому времени. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

так и кто в итоге "Мисс Спартак"?

18:05

Сильвербой

У него с головой проблемы! Надеюсь в следующем сезоне его не будет в команде, как и его друзей!!!

18:00

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