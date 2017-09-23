Массимо Каррера: "У Джано сильный ушиб. Завтра узнаем, насколько это серьезно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча против "Анжи" (2:2) отметил, что пропущенные голы можно было предотвратить. По его словам, он дал отдохнуть Георгию Джикии и Фернанду отдохнуть, поэтому они вышли только на замену.

– Мы пропустили два гола, который спокойно можно было предотвратить, – сказал Каррера. – Во втором случае все ушли в чужую штрафную и позволили создать сопернику контратаку, которая была просто недопустимо. Я всегда расстраиваюсь, когда не получается побеждать, особенно когда это происходит из-за своих ошибок.

– Что с Джано? И с Комбаровым, который тоже держался за пах при замене?

– У Джано сильный ушиб. Завтра узнаем, насколько это серьезно. А Комбарова заменил потому, что мне показалось, что он устал.

– Скрипченко сказал, что "Спартак" мысленно был в матче с "Ливерпулем". Вам так не показалось?

– Нет. Думаю, мы могли лучше сыграть этот матч. Всегда говорил: матчи не выигрываются до финального свистка.

Мельгарехо вышел лишь в концовке, потому что тренировался лишь два дня в общей группе. Фернанду и Джикии я просто дал отдохнуть, они играли больше всех. Все остальные футболисты должны быть в форме и иметь постоянную практику. Опять же, мы возвращаемся к одному и тому же вопросу. Если бы играли Джикия и Фернанду, вы бы спросили, почему не дали им отдохнуть? (Михаил ГОНЧАРОВ)