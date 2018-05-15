Массимо Каррера: "У ЦСКА есть костяк, который держит команду"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что ЦСКА, в отличие от "Спартака", добивается результата без больших затрат потому, что имеет сформированный костяк.

- Если бы у меня было 200 миллионов, я бы тратил на игроков за эти деньги. Когда нет возможности тратить подобные деньги, приходиться выходить из положения, как получится. Всегда стараюсь дать направление, но я не достаю деньги из кармана. Это делает президент, который может сказать, что игрок стоит дорого.

- Но ведь Леонид Федун наверняка не обещал, что у вас будет 200 миллионов. У вашего коллеги из ЦСКА, Виктора Гончаренко, нет и миллиона евро на трансферы за последние несколько лет. И он выходит из ситуации.

- Да, но у него исторически сформирована команда, есть костяк, который держит ее. И этот костяк дает новичкам и молодым страсть и любовь к клубу. Очень важно иметь 6-7 игроков, которые могут показать новичкам нужный путь.

- Почему это не получается делать у Глушакова, Комбарова и русского костяка "Спартака"?

- Не знаю. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Массимо Карреры - здесь.