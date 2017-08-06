Массимо Каррера: "Трудно не считать "Зенит" фаворитом чемпионата"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что конкурентом красно-белых в борьбе за золото чемпионата России является не только "Зенит". По словам итальянского специалиста, за титул также будут бороться ЦСКА, "Локомотив", "Рубин" и "Краснодар".

- Трудно, конечно, не считать нынешний "Зенит" фаворитом турнира, - цитирует "Р-Спорт" Карреру. - Но я бы не стал ограничиваться одним этим клубом. ЦСКА, например, никто со счетов не сбрасывает. А посмотрите, как успешно стартовал "Локомотив". Еще мне нравится, как играет "Краснодар". Тот же "Рубин" - крепкий орешек. Да и мы сами не собираемся никому ничего дарить. "Зенит" - один из главных претендентов на общую победу, это правда, но не единственный.

Трансферная активность "Зенита"? Клуб посчитал, что на данном этапе ему нужна именно такая мощная перетряска состава, а "Спартак" так не считает. И потом не надо думать, что сам по себе приход большого количества новых игроков - это автоматическая гарантия успеха. На поле-то выходят не имена, а люди, которым нужно единение, нужна сыгранность. И главное богатство нынешнего "Спартака" - это те ребята, которые выиграли чемпионат России вопреки скепсису многих людей и сохранили мотивацию двигаться дальше.

Летом "Зенит" подписал контракты с Эмануэлем Мамманой, Леандро Паредесом, Себастьяном Дриусси, Кристианом Нобоа, Дмитрием Полозом и Александром Ерохиным. "Спартак", в свою очередь, усилился Марко Петковичем и Марио Пашаличем.

Напомним, матч 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в воскресенье, 6 августа, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.