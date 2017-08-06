Массимо Каррера: "Трудно не считать "Зенит" фаворитом чемпионата"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что конкурентом красно-белых в борьбе за золото чемпионата России является не только "Зенит". По словам итальянского специалиста, за титул также будут бороться ЦСКА, "Локомотив", "Рубин" и "Краснодар".
- Трудно, конечно, не считать нынешний "Зенит" фаворитом турнира, - цитирует "Р-Спорт" Карреру. - Но я бы не стал ограничиваться одним этим клубом. ЦСКА, например, никто со счетов не сбрасывает. А посмотрите, как успешно стартовал "Локомотив". Еще мне нравится, как играет "Краснодар". Тот же "Рубин" - крепкий орешек. Да и мы сами не собираемся никому ничего дарить. "Зенит" - один из главных претендентов на общую победу, это правда, но не единственный.
Трансферная активность "Зенита"? Клуб посчитал, что на данном этапе ему нужна именно такая мощная перетряска состава, а "Спартак" так не считает. И потом не надо думать, что сам по себе приход большого количества новых игроков - это автоматическая гарантия успеха. На поле-то выходят не имена, а люди, которым нужно единение, нужна сыгранность. И главное богатство нынешнего "Спартака" - это те ребята, которые выиграли чемпионат России вопреки скепсису многих людей и сохранили мотивацию двигаться дальше.
Летом "Зенит" подписал контракты с Эмануэлем Мамманой, Леандро Паредесом, Себастьяном Дриусси, Кристианом Нобоа, Дмитрием Полозом и Александром Ерохиным. "Спартак", в свою очередь, усилился Марко Петковичем и Марио Пашаличем.
Напомним, матч 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в воскресенье, 6 августа, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
- Рубин
- Кристиан Нобоа
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Дмитрий Полоз
- Александр Ерохин (футбол)
- Массимо Каррера
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Марко Петкович
- Марио Пашалич
- Эмануэль Маммана
Neuturungal
Плохой перевод. По-русски фаворит один, а если их много, то это претенденты. Каррера всего лишь констатировал, что Зенит - один из претендентов на золото, как это было в последние 12 лет, кроме сезона 2008. А сегодня со Спартаком Зенит отнюдь не фаворит.
10:37 6 августа