Массимо Каррера: "Три защитника – схема на "Рубин"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги над "Рубином" (1:0) подчеркнул, что его команда и раньше находилась в хорошей физической форме. Также итальянец выразил уверенность в том, что красно-белые готовы к Лиге чемпионов.

– Вы играли с тремя центральными защитниками. Определились со схемой на Лигу чемпионов?

– Эта схема – на "Рубин". С завтрашнего дня будем думать о "Мариборе". "Спартак" готов к Лиге чемпионов. Мы это доказали. Хорошо чувствуем себя физически и морально. Матч дал нам положительные эмоции.

– Функциональная подготовка летом строилась под Лигу чемпионов? Команда хорошо бежала до финального свистка.

– Команда всегда бежала. Думаю, до этого мы теряли очки не из-за плохой формы, а по иным причинам. Что касается этого матча, мы и в первом тайме неплохо выглядели. С "Рубином" сложно играть, сложно забить. Соперник опасен в контратаках, но мы ничего ему не позволили. Во втором тайме "Рубин" открыл зоны, мы могли забить еще, жаль, что не получилось. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что матч группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" пройдет в Словении 13 сентября. Начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"