Массимо Каррера: "Тренеры приходят и уходят, а "Спартак" остается"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что болельщики должны приходить на стадион и после его отставки.

- Многие болельщики вас так поддерживают, что уже отказываются идти на стадион. Что ответите им?

- Если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! Игроки и тренеры приходят и уходят, а "Спартак" остается. (Дмитрий Зеленов)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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