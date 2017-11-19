16:43 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Тренер должен быть великим мотиватором, чтобы игроки пошли за ним"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что наставник должен быть мотиватором, чтобы игроки пошли за ним. Он также добавил, что тренер одновременно растит футболиста и хорошего человека.

– Тренер должен чувствовать себя победителем! Он способен заражать своей страстью, подробно объяснять цели, задачи и делиться знаниями, - приводит Forbes слова Карреры. - Тренер должен быть великим мотиватором, чтобы игроки пошли за ним. Он может и должен быть антипатичен. Я должен правильным образом разозлить игроков, настроить на игру и победу.

Тренер – это отец, но точно не мать. Тренер должен быть артистом. Его задача – развивать таланты. Он помогает не только на поле, но и в обычной жизни: одновременно растит игрока и хорошего человека.

"Спартак" после 16 туров идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Дополнительная информация

http://www.forbes.ru/forbeslife/352329-glavnyy-trener-spartaka-massimo-karrera-hochesh-pobedit-soblyuday-pravila

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