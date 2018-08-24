Массимо Каррера: "То, что говорит отец Кутепова, меня не касается"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что не обращает внимания на разговоры о контракте защитника Ильи Кутепова. По его словам, футболист не появлялся на поле из-за травмы.

- Отец Кутепова сказал, что клуб должен продлить с Ильей контракт на повышенных условиях...

- Спросите это у него, не у меня. Я могу говорить только о футболисте. То, что говорит отец, меня не касается. Я не должен отвечать на это.

- Реакция отца, которая до вас дошла, на вашем отношении к Илье как-то отразится?

- Нет, конечно же. Почему она должна повлиять?

- Кутепов все это время не играл из-за травмы?

- Да. Сначала он не играл, потому что был травмирован. Затем - потому что не тренировался. И только по этим причинам! (Михаил ГОНЧАРОВ)