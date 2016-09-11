19:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Таски серьезно ошибся в игре с "Локомотивом", но я его не виню"

0
0
0

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не винит защитника Сердара Таски, который совершил ошибку в матче 6-го тура с "Локомотивом" (1:0), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам специалиста, непросто выйти на замену в игре подобного уровня.  

- Что скажете о выходе Таски?

- Таски совершил серьезную ошибку, но ошибаются все. Нелегко войти в такую игру. Я его ни в чем не виню, это часть футбола.

- Маурисиу хромал, уходя с поля. Что с ним?

- Ничего страшного, просто сводило ноги, он очень устал.

Опрос

Как выступит "Спартак" в чемпионате России-2016/17?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ