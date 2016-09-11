Массимо Каррера: "Таски серьезно ошибся в игре с "Локомотивом", но я его не виню"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не винит защитника Сердара Таски, который совершил ошибку в матче 6-го тура с "Локомотивом" (1:0), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам специалиста, непросто выйти на замену в игре подобного уровня.

- Что скажете о выходе Таски?

- Таски совершил серьезную ошибку, но ошибаются все. Нелегко войти в такую игру. Я его ни в чем не виню, это часть футбола.

- Маурисиу хромал, уходя с поля. Что с ним?

- Ничего страшного, просто сводило ноги, он очень устал.