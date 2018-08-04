18:55 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Ташаев больше подходит к игре с "Локомотивом", чем Ломовицкий"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что ему было трудно выбрать состав на предстоящую встречу. По его словам, он выбрал тех игроков, которые больше подходят к игре с "Локо".

– Я думаю о всех позициях, мне повезло, что у меня отличные игроки. Было трудно решить, – отметил Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер".

– Ташаев вместо Ломовицкого. Почему?

– Мы просто сделали такой выбор, отталкиваясь от этого матча. Ташаев, думаем, больше подходит.

- Почему неопытный Максименко в воротах?

- Опыт набирается через матчи. Он доказал, что психологически устойчив, поэтому с первых минут в этом матче.

– У вас будет 9 игр за август. Тяжелая задача?

– Для этого мы и работали. Конечно, не легко, но у нас достаточно игроков, чтобы производить ротацию.

Локомотив М - Спартак М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
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