23:11 13 августа | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Спасибо за поддержку. Я полностью отдаюсь работе на благо "Спартака" и его фанатов"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поддержку. Ранее фанаты красно-белых выступили с обращением, в котором говорилось о том, что итальянский специалист заслужил право спокойно работать в клубе и дальше.

– Спасибо за вашу поддержку, – написал Каррера. – Как и всегда, я полностью отдаюсь работе на благо "Спартаку" и его фанатов.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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BAZILET

Спартак надо усиливать. Из этого состава Каррера выжал всё, вопросы к Федуну.

23:36 13 августа

onlywhitespartak

Массимо все с тобой , и все это видят , а всех интригантов и некомпетентных куда подальше ! Лёня продай Спартак айвену , или убери этих Измайловых , гераскиных и родионовых и прочую шоблу и дай Каррере то что он хочет, а иначе тебя скоро смешают сам знаешь с чем !!!

23:19 13 августа

Эугенио

Приличный тренер. Жаль, если его уйдут из Спартака.

23:19 13 августа