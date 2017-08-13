Массимо Каррера: "Спасибо за поддержку. Я полностью отдаюсь работе на благо "Спартака" и его фанатов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поддержку. Ранее фанаты красно-белых выступили с обращением, в котором говорилось о том, что итальянский специалист заслужил право спокойно работать в клубе и дальше.

​– Спасибо за вашу поддержку, – написал Каррера. – Как и всегда, я полностью отдаюсь работе на благо "Спартаку" и его фанатов.