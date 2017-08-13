Массимо Каррера: "Спасибо за поддержку. Я полностью отдаюсь работе на благо "Спартака" и его фанатов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поддержку. Ранее фанаты красно-белых выступили с обращением, в котором говорилось о том, что итальянский специалист заслужил право спокойно работать в клубе и дальше.
– Спасибо за вашу поддержку, – написал Каррера. – Как и всегда, я полностью отдаюсь работе на благо "Спартаку" и его фанатов.
BAZILET
Спартак надо усиливать. Из этого состава Каррера выжал всё, вопросы к Федуну.
23:36 13 августа
onlywhitespartak
Массимо все с тобой , и все это видят , а всех интригантов и некомпетентных куда подальше ! Лёня продай Спартак айвену , или убери этих Измайловых , гераскиных и родионовых и прочую шоблу и дай Каррере то что он хочет, а иначе тебя скоро смешают сам знаешь с чем !!!
23:19 13 августа
Эугенио
Приличный тренер. Жаль, если его уйдут из Спартака.
23:19 13 августа